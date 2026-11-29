Обстановката остава усложнена заради зимните условия и навяванията. Затворен за движение на всички автомобили е пътят Шумен – Силистра, както и пътища в област Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Затворен за движение на всички автомобили пътят от Нови пазар към Никола Козлево. За тежкотоварните автомобили са затворени и пътищата I-7 от Шумен до село Пристое, както и път II-2.

Екипи са евакуирали семейство, пътуващо с лек автомобил, в участъка между селата Върбяне и Правенци. В друг случай е оказана помощ на мъж, намиращ се в лек автомобил на пътя между селата Велино и Живково.

Закъсал е автомобил до село Сливак. Пътниците са изведени от автомобила, водачът очаква екип, който да издърпа автомобила.

ШУМ.БГ