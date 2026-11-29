Реал (Мадрид) допусна шокираща издънка насред "Сантяго Бернабеу" и вместо да се изравни по точки с Барселона, воденият от Жозе Моуриньо отбор ще влезе в месец декември на третата позиция в класирането.

Кралете паднаха с 1:2 от Алавес, като по този начин допуснаха трето поражение през сезона и първа домакинска загуба от началото на април насам, когато Байерн спечели в Мадрид в среща от Шампионската лига.

Ако погледнем само мачовете от Ла Лига, то Реал за последно падна у дома на 2 март от Хетафе.

Тази вечер проспан час игра се оказа фатален за отбора на Реал, който направи твърде малко в атака, или го направи твърде късно, когато вече изоставаше с два гола в резултата.

Тони Мартинес смълча "Бернабеу" в 22-ата минута, а през втората част, когато всички очакваха отговора на Реал, гостите от Алавес успя да удари за втори път.

Попадение на Перес направи задачата на Реал почти невъзможна, но Мбапе върна Кралете в мача с гола за 1:2.

До края Реал направи няколко пропуска, които го лишиха поне от точка, а най-любопитният момент дойде в 87-ата минута, когато Джуд Белингам падна в наказателното поле и реферът бе категоричен - дузпа.

Секунди по-късно обаче той бе привикан да преразгледа ситуацията и осъзна, че всъщност Белингам симулира. Реферът не само отмени дузпата, но даде и жълт картон за симулация на английския национал, който бе негов втори и така Реал остана с човек по-малко в ключовите мигове от мача.

А Реал вече е на третото място, защото по-рано днес градският съперник Атлетико спечели с 3:2 гостуването си на Елче.

Добрата новина за Реал е, че в първия мач за деня Бетис загуби от Райо Валекано с 0:1 и така четвъртата място остава на шест точки от Кралете.

Дир.бг