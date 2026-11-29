Евертън и Ливърпул завършиха при резултат 1:1 в мърсисайдското дерби от 12-ия кръг на Висшата лига.

"Карамелите" прекъснаха серията си от три проедни загуби от големия съперник, а освен това спряха неговата серия от три поредни победи във всички турнири.

Равенството прати отбора на Дейвид Мойс на осмото място с актив от 17 точки, докато тимът на Андъни Ираола остава четвърти с 22 точки, на шест зад лидера Арсенал, който тази вечер приема третия Манчестър Сити, който е също с 22 точки.

И двата гола на "Хил Дикинсън Стейдиъм" паднаха през първата част.

Ливърпул поведе още в петата минута с прецизен удар на Доминик Собослай от границата на наказателното поле, а в 25-ата Жереми Фримпонг си отбеляза автогол след центриране от фаул на съперника.

Гостите можеше да водят преди почивката, но Александър Исак направи голям пропуск след центриране на Фримпонг от десния фланг. Именно шведският нападател беше големият длъжник на своите в мача.

През втората част Ливърпул също имаше по-добрите шансове, но Джордан Пикфорд спаси удар на Флориан Вирц. На другата врата Дюсбъри-Хол беше близо до гол, но Жереми Жаке блокира удара му.

Дир.бг