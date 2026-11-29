Българинът, който остана на лечение в болница в Марсилия, ще бъде опериран. Това съобщи завеждащият консулската служба в Лион Димитър Петров, цитиран от bTV.

Мъжът все още е в реанимация и вероятно е поставен в медикаментозна кома. Състоянието му обаче е стабилно - това са уверили лекарите от болницата. Решението за операция е взето с консилиум между българските и френските лекари.

След консултацията тази вечер в болницата в Марсилия става ясно, че най-тежко пострадалият ни сънародник трябва да претърпи операция. "След консултация с нашите специалисти - професор Габровски и френския специалист по неврохирургия, се взе решение той да не пътува и да му бъде направена операция. Той е в стабилно състояние, в реанимация е. Очакваме повече информация за състоянието", казва Димитър Петров, завеждащ консулската служба в Лион.

Изпратеният по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военен самолет кацна точно в 2 часа в София. На борда му бяха двама от пострадалите фенове - Богимила и момчето, което я защити с тялото си. "В онзи ад на "Велодром" нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин", се казва в позиция на момчето.

По преценка на българските и френските лекари състоянието на третия пострадал българин не позволява той да бъде местен, обясни външният ни министър.

"Ние сме в готовност да съдействаме по всякакъв възможен начин. Както включително и днес, представители на Генералното консулство помогнаха с превоза на български граждани до летището, така че те да могат навреме да вземат своя полет", посочва Велислава Петрова, министър на външните работи.

България очаква виновните за ескалацията да получат възмездие, каза външният министър и изрази увереност, че френската страна ще направи всичко възможно това да се случи.

"Никой не е провокирал. Никой от нашите фенове. Аз бях с тях. Поздравявахме се, снимахме се и изведнъж опитът за убийство започна", коментира Валери Божинов в "120 минути" по bTV.

Отборът на Олимпик Марсилия да бъде сурово наказан и дори изключен от евротурнирите, призова новият председател на Съвета на директорите на "Левски" Фелипе Берлингер. "Незабавно поискахме от УЕФА анулиране на резултата, служебна загуба за Марсилия и 3 точки за Левски", казва Фелипе Берлингер, председател на Съвета на директорите в "Левски".

Общо 11 привърженици на българския шампион "Левски" бяха ранени след нахлуването на част от крайните фенове на Олимпик Марсилия в сектора за гости.

Dir.bg