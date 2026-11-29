Висшата лига в поредна седмица доказа, че притежава най-слабите съдии в европейския клубен футбол след скандални отсъждания в дербито на върха между Арсенал и Манчестър Сити.

Домакините от Лондон изкопчиха равенство 2:2 и по този начин запазиха аванса си от шест точки спрямо своя съперник, който вече е втори в класирането с 23 точки.

Арсенал с огромен късмет остава убедителен лидер в класирането, след като днес получи огромна съдийска помощ. При резултат 1:2 "артилеристите" вкараха гол от корнер, при който имаше удар с лакът срещу вратаря Джанлудижи Донарума и съмнения за игра с ръка на голмайстора Юлиен Тимбър. В самия край пък Манчестър Сити беше близо да вкара гол от корнер, но Виктор Гьокереш спря топката на гол линията с ръка. Абсолютно скандално съдийство, което вбеси играчите на "гражданите" и треньора Енцо Мареска.

Равенството е поредна добра новина за шампиона Арсенал, тъй като в този кръг другите преследвачи Брайтън и Ливърпул също не победиха. За Сити пък до края на сезона се очаква отнемане на точки заради финансовите измами.

"Гражданите" обаче днес показаха, че са готови да се борят до край, въпреки всичко.

Те изиграха много силно първо полувреме, като още в 19-ата минута можеше да са с човек по-малко, след като Юлиан Тимбер дръпна за косата Жереми Дику. В 35-ата минута обаче Сити поведе в резултата с гол на Ерлинг Холанд, който се възползва от супер игра и асистенция на Йошко Гвардиол - 1:0.

Арсенал обаче отговори подобаващо в 40-ата минута. Цолис центрира от ляво, а Микел Мерино отклони с глава към Кай Хаверц, който с глава вкара в трети пореден мач срещу Манчестър Сити - 1:1.

Гостите отново поведоха в резултата в началото на втората част. След 48 минути игра младият Буади пусна супер извеждащ пас към Енцо Фернандес и аржентинският национал вкара за 2:1.

Последва много силен период за Арсенал с два пропуска на Гьокереш. Шведският нападател първо удари греда с удар с глава, а след това пропусна след центриране на Нони Мадуеке. В 78-ата минута пък Донарума спаси удар на Бруно Гимараеш, който коварно рикошира.

След това дойдоха най-спорните моменти. В 83-ата минута след центриране от корнер Юлиан Тимбер отклони топката, след като миг по-рано Донарума падна заради удар с лакът в главата от Габриел Магаляеш. ВАР обаче гледаше дали Тимбер не играе с ръка, което от някои камери изглеждаше като факт, от други не толкова. Съдиите обаче имаха два повода да отменят гола, но не го направиха - 2:2.

Другият спорен момент дойде в продължението. Сити изпълни корнер, при който Гвардиол стреля с глава, а Гьокереш откровено спря топката с ръка. Гледането с ВАР прецени, че ръцете му са в естествено положение, което е поредното скандално решение във Висшата лига.

Дир.бг