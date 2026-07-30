Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Де Минор започна успешно защитата на титлата си на турнира от категория ATP 500 във Вашингтон

27-годишният австралиец се справи с участващия с "уайлд кард" бивш номер 3 в света Стефанос Циципас (Гърция) с 6:4, 3:6, 6:3 за малко над два часа на корта.

Това беше едва втора победа за Де Минор срещу този съперник в 14 срещи, а той заяви, че въпреки ролята си на фаворит, е влязъл в срещата без сериозни очаквания.

"Влизайки в двубоя, нямах твърде много очаквания. Беше бърз обрат. Радвам се, че намерих начин да победа в този труден мач. Не беше красив тенис, но направих достатъчно, за да изляза победител и съм щастлив от това. Стефанос е невероятен играч от много дълго време. Той е много силен на форхенд, а ако не намериш бекхенда му, ще имаш много затруднения. В миналото не сервирах възможно най-добре, когато играх срещу него. Днес промених нещата малко и в крайна сметка се получи", заяви Алекс Де Минор след мача, цитиран от уебсайта на професионалния тенис тур.

Австралиецът вече има 60 победи в турнири от сериите АТП 500 от началото на 2023 година и е лидер по този показател сред всички играчи, спечелвайки четири титли в този период. Към момента номер 6 в света, Де Минор играе като водач в схема на турнир от професионалния тур за едва пети път в кариерата си.

Опонент на Алекс Де Минор в следващия кръг ще бъде сънародникът му Круз Хюит, син на бившия номер 1 в света от началото на века Лейтън Хюит.

В мач от втория кръг на турнира 19-годишният испанец Рафаел Ходар победи шампиона от 2015 година Кей Нишикори (Япония) с 6:3, 6:2 за 70 минути игра и си осигури сблъсък с четвъртия поставен Лоренцо Музети (Италия). Италианецът от своя страна отстрани квалификанта Александър Вукич (Австралия) с 6:3, 5:7, 6:3 за два часа и 17 минути.

Третият поставен Тейлър Фриц (САЩ) надигра Камил Майхжак (Полша) с 6:3, 6:4 след 77 минути игра и в следващия кръг ще срещне сънародника си Алекс Микелсен, който се справи с френския ветеран Адриан Манарино с 6:4, 7:6(3).

Дир.бг