47-годишна жена с Пежо блъсна пресичаща 15-годишна пешеходка, след което е напуснала мястото на произшествието, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е приет в полицията около 21:45 часа на 29 юли.

Инцидентът станал на кръстовище, образувано от улиците „Генерал Столетов“ и „Стара планина“.

Пострадалото момиче е откарано за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на дясна ключица. Настанено е за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.

В хода на предприетите действия от екипи на полицията водачът на автомобила – 47-годишната шуменка, е установена. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ