47-годишна жена с Пежо блъсна пресичаща 15-годишна пешеходка, след което е напуснала мястото на произшествието, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Сигнал за пътнотранспортното произшествие е приет в полицията около 21:45 часа на 29 юли.
Инцидентът станал на кръстовище, образувано от улиците „Генерал Столетов“ и „Стара планина“.
Пострадалото момиче е откарано за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на дясна ключица. Настанено е за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.
В хода на предприетите действия от екипи на полицията водачът на автомобила – 47-годишната шуменка, е установена. Образувано е досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Повечето пресичащи се мислят че някак си магично пътеката ги пази, не се оглеждат и си гледат телефона, няма как ако си се огледал да те блъсне нещо, затова и има надпис Погледни.
Анонимен
Независимо от това дали пешеходецът се е огледал или не в този случай има блъснат пешеходец и нищо не оправдава бягството на водача на мпс. Не е човешко да оставиш паднал човек независимо дали ти самият си виновен или не.
Анонимен
Сега, освен всичко останало, да плати лечението на момичето.
Анонимен
И след това всички тук се оплаквате, че стесняват улиците и махат паркоместа. Получавате това, което заслужавате.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Това,че не е спряла и напуснала ПТП-то е сериозно нарушение,но мало и голямо върви и говори по телефона си,случвало ми е да спра пред пешеходната пътека и със знак да дам път на водача да премине,а изад гърба ми да се втурва забързан пешеходец с телефона,без изобщо да се обърне по посока движението,а в правилника е казано,че трябва да има дори и минимална комуникация между участниците.
Анонимен
В Белгия няма да шофира така, а как е изкарала и защо още има шофьорска книжка е друг въпрос!
Анонимен
Е, жената не е избягала. Първо слезе и се развика на детето, чак след това си тръгна.
До предния коментиращ
Комуникация между участниците в движението включва и сигнализирането с мигач за намеренията на шофьора, ама повечето не го правят, ако няма други коли наоколо. За пешеходците също е важно, защото не могат да четат мисли. И те са участници в движението.