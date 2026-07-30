От понеделник започват сериозни проверки и контрол на вноса на плодове и зеленчуци. Вносът не може да се ограничи, но може да се провери, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
По думите му всяка година се говори, обсъжда се темата за недоволството на българските производители, които не могат да продадат стоката си, но няма резултат.
"Нашата амбиция е да направим проверка на всичко. На границата с Македония, с Турция ще има много сериозни проверки. На границата с Гърция ще има патрулки, които ще спират всички камиони. Така ще бъде и със северните ни съседки. Ще проверяват за нелегален внос", обясни министърът пред bTV.
По думите на Абровски с тези масови проверки трябва да се хване незаконния внос, който се извършва от българи, а не от чужденци.
"Ние сме готови да работим и с гръцките данъчни власти, с турски също. Там тепърва ще се сработим. След месец се надявам в министерството да има достатъчно данни, за да ги обявя", добави министърът. Целта на проверките е да има ред на пазара и да се структурира подпомагането по начин, по който земеделските производители да имат печалба. А не както всяка година да се повдига темата, но да няма резултат.
Той коментира и тоновете негодно пилешко месо и масло без етикет, открити вчера при проверка до София.
"Правим всичко възможно да не стигне до трапезата. Този търговец е имал резрешително да търгува с други видове месо. Правим абсолютно цялостна проверка назад откъде е дошло и занапред - докъде може да стигне", каза министърът.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Много късно е всичко ! Народът отдавна се храни с боклуците дето се внасят. Сега малко замангельосване и пак СЪЩОТО.
Анонимен
В тази бананова република нямаха живот , бягай народе че идват още по гладни години
Анонимен
Ама какви патрулки по границите,тия митничари за какво им плащаме,в тая държава за всяко нещо са подредени няколко институции и накрая няма виновен,ей го във Варна,построен цял град,всичко е съгласувано с общината пък кмета едва сега от медиите научил,а как и откъде за часове му събраха гаранцията!
доАнонимен2
а ти що си още тука , сибирските полета те чакат със своята необятност
Анонимен
Институциите нека следят за този внос все пак и те ядат от същите боклуци но нека и държавата се намеси да се изкупува родната ни продукция от която по вкусна няма а не хората да ходят и да си изхвърлят краставиците на пътя за без пари
999
Ами кажете имената на тези фирми които продават продукти с изтекла годност или пълни с химикали.
Анонимен
999 Как да ги кажат,така си е подредила държавата правомощията и контрола,примерно,нас какво ни топли,че някого,разбира се Х,са го глобили,едно голямо нищо,агенции,комисии,министерства и резултат нула,на кого са отнели лиценз или търговските права когато е нарушил,на никого,най много да смени името си като юридическо лице,това е.