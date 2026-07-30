Втори реактор на румънската АЕЦ Черна вода е бил спрян контролирано, съобщиха от Министерството на енергетиката на Румъния в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Това се е случило снощи, само ден след като компанията оператор Нуклеарелектрика (Nuclearelectrica) изключи и Първи реактор.

Спирането и на двата енергоблока е прецедент в историята на централата и се наложи поради рекордно ниското ниво на река Дунав.

Спирането е изцяло превантивна мярка, за да се предотврати повреда на трите основни охлаждащи помпи на съоръжението. Повреда в тях би отнела месеци за сложен ремонт.

АЕЦ Черна вода обичайно осигурява около 20 процента от електроенергията на Румъния. Поради спирането страната засилва вноса на ток, за да компенсира недостига, увеличен от използването на климатици през жегите.

"Спирането на Втория реактор на АЕЦ Черна вода ще окаже влияние върху националната енергийна система и ще принуди Румъния да покрие недостига чрез увеличаване на производството от газови електроцентрали и чрез внос, особено през пиковия период на вечерно потребление, който е от 20:00 до 23:00 ч.", каза в интервю за Диджи24 премиерът в оставка Илие Боложан.

Той обаче увери, че за момента няма риск за битовите потребители и икономиката, а цените остават непроменени поради дългосрочните договори за годината.

"Електроцентралата в Черна вода спира работа поради ниския дебит на река Дунав. Само си представете: през предишни години по това време отчитахме дебит от 3900–4500 кубични метра в секунда, докато сега той е 1600 и продължава да спада – което означава, че е по-малко от половината от нормалния дебит на реката. За да работи централата в Черна вода, тя се нуждае от вода, изпомпвана от басейн, който се захранва от Дунав. Ако нивото на водата падне под определена граница – по-конкретно под 2 метра – тези помпи трябва да бъдат спрени", обясни още премиерът в оставка, който временно ръководи и Министерството на енергетиката.

И унгарската АЕЦ "Пакш" спря един от реакторите си заради ниското ниво на водите в Дунав

АЕЦ "Пакш" в Унгария вчера спря един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на водите в река Дунав, които биват използвани за охлаждане. Това съобщи унгарската енергийна компания Ем Ви Ем (MVM), която оперира атомната централа, предаде Ройтерс.

Централата, която разполага с четири руски реактора с обща мощност 2 гигавата и произвежда близо половината от електроенергията в Унгария, намали мощността на друг енергоблок с 254 мегавата в понеделник.

Спирането на работата на реактора ще намали производството на електроенергия от АЕЦ "Пакш" до около 60 на сто от капацитета.

В края на юни унгарските власти предприеха извънредни мерки, като освободиха централата от ограниченията за температурата на охлаждащите води, заради рекордната гореща вълна.

Оттогава нивото на водите в Дунав спадна до нов рекордно нисък минимум, което нарушава товарните превози и речните круизи по реката.

Министърът на околната среда на Унгария Ласло Гайдош заяви по-рано днес, че унгарските органи за управление на водните ресурси са в готовност да помогнат за осигуряването на охлаждаща вода за централата.

По думите му властите са разположили в близост до АЕЦ "Пакш" четири помпени понтона и два плаващи крана, които могат да бъдат използвани, тъй като се очаква нивото на водите да продължи да спада през следващите дни.

Заради критично ниските нива на реката в 3 сръбски общини е въведено бедствено положение

Вчера бе въведено бедствено положение на териториите на сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас, които се намират в автономната област Войводина (Северна Сърбия), предава сръбската редакция на Евронюз.

Беше посочено, че в сряда е регистриран историческият минимум на водното ниво на река Дунав от 127 сантиметра, което представлява сериозно предизвикателство за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав, предимно за напоителните системи, селскостопанското производство и други потребители.

Отпуснати са 270 милиона динара (около 2 млн. и 300 хиляди евро) за прилагане на извънредни мерки и дейности за осигуряване на функционалността на река Дунав и нейния най-голям приток и важна плавателна артерия във Войводина - река Тиса.

Щабът за извънредни ситуации във Войводина ще продължи да следи обстановката на територията на областта и в съответствие със своите компетенции ще координира дейностите на всички институции с цел смекчаване на последиците от ситуацията, се казва в изявлението, цитирано от ТАНЮГ.

Дир.бг