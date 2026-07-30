Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3,47 милиарда евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана (ПВО). Средствата са част от общия заем за Киев за 90 млрд. евро, се уточнява в съобщението.
Днешното решение е свързано с неотложните военни нужди на Украйна, допълва Комисията. Пояснява се, че с помощта на тази сума украинската страна ще се сдобие с дронове с далечен обсег и изтребители "Грипен". В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
На 25 юни ЕК отпусна 3,2 милиарда евро на Украйна по програмата за макрофинансова помощ и по-късно извърши две допълнителни плащания за общо 5 млрд. евро. Тази година Киев ще получи от ЕС общо 28,3 млрд. евро за отбрана и 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа.
Заемът в подкрепа на Украйна се състои от 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро бюджетна подкрепа.
От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е предоставил обща подкрепа от над 220 млрд. евро на Киев, включително 3,8 млрд. евро от лихвите от запорираното по силата на европейските санкции руско имущество.
БТА
Коментари
Анонимен
За всички почитатели на педеруззките, които ще почнат да хленчат "Къде отиват парите ни?" - не, не са вашите пари, парите са на "загниващата Европа" и отиват там, където трябва да се отблъскват ласките на наглия дегенерат от Кремъл!
Анонимен
Ако можеше да четеш с разбиране, щеше да разбереш още от първия абзац, че този транш е от 90млрд. общ заем на ЕС в който България има 1,4 млрд дял, т.е. от тези 3,47млрд евро около 52 млн.евро са български пари на всички нас.
14:50
Лайньо, ние сме част от ЕС, така че това са нашите пари
Анонимен
30.07.2026 15:19 Върви да обяснаваш от къде идват парите на"загниващата Европа",няма смисъл,виждаме самите ние на какъв"солидарен"хал сме,всички отстрани ни хранят със селскостопанска продукция,ама сме богопомазани от ЕС,нали!
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
анонимен
Когато получаваме от загниваща Европа сме ок, ако ще даваме ,което е три пъти по-малко, псуваме! Комунистите ни научиха да мразим и завиждаме!
Анонимен
Не знам вече колко години се води тази война, но очевидно никой няма интерес тя да приключи..........
анонимен
с купуване на оръжия няма да уплашат путин, все едно куче със салам да плашиш.....ами да сядат и да преговарят украйна и русия!
Zakurra Maffanetti
Най-се забавлявам когато чета коментарите на скъсания Ганьо под такива статии колко е вещ в нещата :D:D Путин.. Зеленски… Тръмп…КОВИД… ваксини… Ганьо е компетентен по всички въпроси но когато трябва да излезе да защити собствения си интерес и сигурността на деца и внуци има по-важна работа и е над нещата!Само не мога да разбера кой е по-голям капацитет! Ганьо евроатлатика или ганьо русофила…