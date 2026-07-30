Служители на СДВР издирват бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото. Това заявиха източници на БНТ.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя.

От МВР засега отказват коментар.

Според източници, близки до разследването, 56-годишния бизнесмен е прекарал последните си часове в луксозен ресторант в квартал "Бояна" където имал среща с легендарната гимнастичка. Тръгнал си сам като бил закаран в Банкя от приятели, които го оставили в близост до дома му. Вероятно убиецът е изучавал навиците на Янков, тъй като през уикенда в къщата не е имало домакин. Освен това в този момент той не е използвал охрана. Какво точно се е случило в къщата, все още не е ясно.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено, за да се прикрият следи.

Коя е Симона Пейчева?

Симона Пейчева е една от най-успешните български гимнастички от началото на XXI век. Родена е на 14 май 1985 г. в София. В кариерата си печели множество отличия от европейски първенства и турнири от Световната купа, а през 2001 г. става световна шампионка на въже. Представлява България на Олимпийските игри в Атина през 2004 година и дълги години е сред водещите фигури в българската художествена гимнастика.

След края на активната си спортна кариера Пейчева остава в общественото пространство с участия в телевизионни формати и различни публични инициативи.

Дир.бг