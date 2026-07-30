Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от МВнР.
По време на разговора Петрова подчертала значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.
Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в "Безмер" министър Петрова подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
Българският външен министър посочила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна.
По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.
Министър Петрова подчертала още, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Господи, защо не си прибереш версиите,Господи!!!Прибери и блондинката, прибери и зеления чорап, Господи!!
Анонимен
Никой не знае в крайна сметка какви са тия самолети,а даже и да са само цистерни,те са част от войната,без тях няма да има постоянни налети и то в близост до набелязаните цели,а тая да се огледа защо други държави не допущат същите самолети на свои,натовски летища,то с Урсата и Калито няма да свършат проста.келите,че и на иранците взела да обяснява какво е военно,какво не е!
Анонимен
Радев трябва да направи както Ердоган на срещата на нато в Анкара. Да пусне платени протестиращи за да може да каже на Тръмп "Ето виж, народът не иска и трябва да ми дадеш нещо голямо, за да се промени ситуацията"
Един българин
Министъра на външните работи на Иран дали си е водил записки? Нашата простотия е безкрайна, трябва да се записва.
Анонимен
Тази сутрин една от тези цистерни кацна на летище Варна. Всички я видяха. А снощи имаше бая удари по Иран.
Анонимен
Че е тъпичка, тъпичка си е. Обаче погледнете го от положителната страна. Кая Калас е още по-тъпа, а пък и нашата е по-хубавка. Но пък можем да я пратим на место в Иран да обясни теорията си за цистерните.
Анонимен
В крайна сметка иранските ракети са точни и ако решат да удрят базата на самолетите няма да има цивилни жертви, ама е срамно че страната ни се включва на страната на агресора. Все едно да бяхме позволили на руски самолети цистерни да са базирани тук и да викаме че те не участват във войната срещу украйна
Анонимен
Въобще не го интересува брадатият талибан дали и влиза или не на тая бг чучурка , щом са на българска земя значи сме против талибаните и ще ни замерят и нас с бомби
Анонимен
Вирусоложка назначена от Радев за външен министър, кратък виц но за жалост истина.