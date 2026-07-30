Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от МВнР.

По време на разговора Петрова подчертала значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в "Безмер" министър Петрова подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Българският външен министър посочила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна.

По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова подчертала още, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Дир.бг