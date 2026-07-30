Джани Инфантино побърза да потвърди плановете си за продажба на дялове от Световното първенство на частни компании чрез дружество на име FIFA Forward Enterprise.

Президентът на организацията каза, че това е страхотна финансова възможност за футболните асоциации, като според него техните приходи ще нараснат от 8 на 20 милиона долара чрез новата програма.

Идеята му срещна сериозно възмущение от UEFA, както и други футболни организации, а Инфантино побърза да се оправдае, че това е само план, а не конкретна стъпка, която вече да е в действие.

Ето какво каза президентът на FIFA:

FIFA Forward Enterprise е предложение, възможност и част от демократични консултации с 211-те асоциации-членки на FIFA и Съвета на FIFA.

Ако бъде одобрено, ще стане дружество, собственост на FIFA и контролирано от нея, консолидирайки събитията на FIFA чрез комерсиализиране и организиране на всички състезания, които са нейна собственост - заедно със спонсорство, излъчване, лицензиране и нови инициативи в полза на асоциациите-членки на FIFA, отключвайки търговска стойност, която сега не е усвоена.

Укрепването на търговската страна на играта е естествената следваща стъпка в еволюцията на FIFA след десетилетие на реформи в управлението и разширяване. Чрез програмата FIFA Forward финансирането ще се увеличи от 8 милиона щатски долара на 20 милиона за асоциация-членка на FIFA, с възможност за достъп до допълнителни 20 милиона чрез новата програма FIFA Fast Forward.

Това е златна възможност за ускоряване на развитието на футбола по света. Сега това е просто предложение, а не задължение. Изборът принадлежи на нашите асоциации-членки на FIFA и ние сме тук, за да го обсъдим с всички.

Дир.бг