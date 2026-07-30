Общинският съвет отново не избра обществен посредник на Шумен. Това бе осма процедура, откакто постът е вакантен.
Днес местният парламент можеше да избира от две кандидатури – на Веселина Маринова и на Мариела Митева.
Изборът за омбудсман бе с таен вот. Гласуваха 35 съветници. 8 от бюлетините бяха недействителни.
Веселина Маринова получи подкрепа от 16 съветници, Мариела Митева – от 11.
Гласовете „за“ и при двете не бяха достатъчни, за да станат обществен посредник.
За избор на омбудсман е необходим положителен вот за даден кандидат от 2/3 от общия брой на всички общински съветници, които са 40.
ШУМ.БГ
Коментари
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Анонимен
Крайно време е да се престане с тия комисии - грешни пари!!
Не е необходим омбудсман в Шумен! Само 15 общини имат от 265 в страната! И то са си назначили приятели и роднини!
Анонимен
Ненужна длъжност.
Анонимен
Тоз съветник много неграмотен бе бате. 25 % невалидни бюлетини.
Анонимен
На времето Мариела Митева каза: "Ще направим хляба 5000 лева и тогава ще им дадем властта, да се чудят какво да я правят" - беше в края на 1996 г.
Анонимен
Митева е сестра на новия БКС шеф да не забравяме!
Анонимен
Уууууууууууууууууууууууу
Анонимен
40 съветници - и 20 са много
Анонимен
На нас по принцип и общински съвет не ни трябва."Кметя",сам си решава къде ,какво да удриска.Даже и граждани не са му необходими