Общинският съвет отново не избра обществен посредник на Шумен. Това бе осма процедура, откакто постът е вакантен.

Днес местният парламент можеше да избира от две кандидатури – на Веселина Маринова и на Мариела Митева.

Изборът за омбудсман бе с таен вот. Гласуваха 35 съветници. 8 от бюлетините бяха недействителни.

Веселина Маринова получи подкрепа от 16 съветници, Мариела Митева – от 11.

Гласовете „за“ и при двете не бяха достатъчни, за да станат обществен посредник.

За избор на омбудсман е необходим положителен вот за даден кандидат от 2/3 от общия брой на всички общински съветници, които са 40.

ШУМ.БГ