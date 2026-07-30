По-рано днес излезе информация, че Столичната дирекция на вътрешните работи издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването по случая на Владимир Янков-Загатото.

Пред Нова тв обаче СДВР каза, че тя не се издирва. Самата Пейчева отказа коментар по случая.

Името ѝ се замеси след като се предполага, че тя е била и един от последните хора, които са видели Янков преди фаталния инцидент.

Разследването започна, след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен. При потушаването на огъня е намерено силно овъгленото тяло на мъжа.

Първоначално се работеше по всички възможни версии за смъртта му, но последвалите експертизи на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ показаха, че пламъците са лумнали вследствие на умишлен палеж. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Източници на Нова тв, запознати с разследването, твърдят, че на втория етаж на къщата, където се намират спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара.

Според бившия следовател Андрей Цветанов това е индикация, че палежът вероятно е бил използван като опит да бъдат заличени следите от престъплението. Той обясни още, че обвинението за предумишлено убийство означава, че извършителят е действал планирано.

Dnes.bg