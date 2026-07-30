Министерството на отбраната пусна обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29 за обща максимална прогнозна стойност 17 млн. евро с ДДС (14 166 666,67 без ДДС). Обявена е в понеделник и е публикувана в Регистъра за обществени поръчки във вторник.

Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет двигателя РД-33, сер. 2, за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 1 септември.

Това е поредният подобен търг, като предишният беше обявен в началото на тази година и прекратен през март поради липса на участници. Поръчката и тогава беше за 10 двигателя, а сумата беше по-висока - над 21 млн. евро.

Вчера министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части.

"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме, нищо повече. Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen", каза Стоянов, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

Обяснението дойде след поредица от противоречиви информации дали България е поискала да купи МиГ-29 от Полша.

Полските изтребители МиГ-29 са в добро състояние, заяви министърът на отбраната на страната Владислав Кошиняк-Камиш в понеделник. "Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е готов да плати за тях, значи са наистина добри", каза той в интервю за Wirtualna Polska Media.

Дир.бг