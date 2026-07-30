Бен Афлек е един от малкото участници успели да спечелят голямата награда от 1 000 000 долара по време на гостуването си в американското издание на "Стани богат" (Who Wants To Be A Millionaire). 53-годишният носител на "Оскар", чиято майка Крис Ан почина преди няколко дни след битка с рак на панкреаса, обедини сили с шампиона от Jeopardy! Джейми Динг, за да спечели за благотворителна кауза голямата печалба в шоуто.

Парите ще отидат за инициативата на холивудския актьор "Източно Конго", на която той е съосновател през 2010 г.

Афлек и Динг се изправиха пред последния въпрос за 1 милион долара по време на епизода на играта на ABC, с водещ Джими Кимъл. Дуото получи въпроса: "В ежегодната традиция на Деня на благодарността, всички, освен кое от тези, са имената на пуйки, помилвани от президент на САЩ?" Отговорите включваха: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, and Spaghetti & Meatball (Фъстъчено масло и желе, Картофена кайма и картофено пюре, Макарони и сирене и Спагети и кюфтета - бел.авт).

Афлек и Динг решиха да използват жокера: "Обади се на приятел" и да се свържат с дългогодишния партньор на Динг по викторини, Стивън Морисън. Кимъл обясни на дуото, че все още разполагат и с жокера "Попитай домакина", което накара актьора шеговито да каже да се обади на приятеля на Динг.

След кратка размяна на шеги между Бен и Кимъл, водещият предположи, че отговорът може да бъде D: Спагети с кюфтета. Афлек сподели, че водещият е "вероятно най-добрият човек на света, на когото да зададе този въпрос". "Ако греша, много съжалявам", каза Кимел, преди да даде окончателен отговор на "Спагети с кюфтета".

За допълнителна сигурност Афлек и Динг решиха все пак да се обадят и на Морисън. "Джими, може би ще ти хареса този мой приятел. Искам да кажа, завършил Харвард, баща, три години ни делят", започна Динг. "Но преминахме през много изпитания и трудности заедно. Точно като Бен и Мат."

След като се обади на Морисън обаче, той не успя да познае правилния отговор. Афлек и Динг решиха да се доверят на предположението на Кимел и също се спряха на "Спагети с кюфтета".

След няколко секунди беше разкрито, че двамата са познали правилно и са спечелили наградата от 1 милион долара. Те скочиха на крака и се прегърнаха развълнувано, докато конфети падаха на сцената.

Парите ще бъдат дарени на Инициативата на Афлек за Източно Конго, която той е съосновал заедно с Уитни Уилямс през 2010 г. Нестопанската организация помага "да се подкрепят местни организации за разширяване на достъпа до основни услуги, укрепване на икономическите възможности и насърчаване на справедливостта".

Миналата година близкият приятел и сътрудник на Афлек, Мат Деймън, също спечели същата награда от милион долара в игровото шоу. По това време звездата от "Одисея" беше в двойка с Кен Дженингс. Печалбата отиде при неправителствената организация на Деймън за чиста вода Water.org.

Дир.бг