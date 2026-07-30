Пункт за годишни технически прегледи на превозни средства в град Елена е издавал фиктивни удостоверения за годност на автомобилите. Установено е, че от края на 2024 г. до момента 123 коли са били докарани в пункта и предоставени за преглед от едно и също лице, което обаче е починало през 2024 г. Това съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов.

Тежките нарушения са разкрити при проверка в пункта за ГТП от служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

Криминалистите открили още, че четири автомобила изобщо не са посещавали пункта, но имат издадени удостоверения за техническа годност.

Пунктът не работи съгласно нормативните изисквания и това създава риск технически неизправни автомобили да се движат по пътищата, каза началникът на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" главен инспектор Сезгин Садъков.

Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Временно работата на пункта е преустановена от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Териториално поделение - Елена при Районна прокуратура - В. Търново. Иззети са документи. Разпитани са свидетели.

"Ще бъдат назначени графологически и видеотехнически експертизи, предстои още много работа", обясни говорителят на Районната прокуратура в старопрестолния град Тотко Тотев.

Снимка: Областна дирекция на МВР във Велико Търново

Предстои такива проверки да се извършат във всички пунктове на територията на област Велико Търново, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", обобщи старши комисар Маринов.

Дир.бг