През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня - слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури - между 31° и 36°, за София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ