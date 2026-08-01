Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино "няма да продължи" с плановете за продажба на дялове в компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на нейните състезания, се посочва в изявление на президента Джани Инфантино.

Новината за това деействие на лидера на световния футбол най-напред беше разпространена от вестник "Ню Йорк пост", а след това потвърдена и от много други медии, преди да дойде и изявлението на самия Инфантино.

Така швейцарецът се предаде пред мощния обществен натиск по целия свят и се отказа от плана си да продаде дял от печалбите от Световното първенство на частни инвестиционни фондове. Планът, който щеше да обхване Световните първенства по футбол за мъже и жени, беше отхвърлен от три континентални конфедерации, като УЕФА настоя, че страните-членки - общо 55 и България в това число, ще бойкотират събитията на ФИФА.

В изявление, публикувано рано в събота, Инфантино заявява: "Проектът "FIFA Forward Enterprise" имаше за цел да предостави основа за по-нататъшно укрепване на нашите членски-асоциации и нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И още повече, както казахме от самото начало, да го направим само ако мнозинството от членските асоциации на ФИФА го подкрепят и винаги след консултационен процес с тях, със Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широкия кръг от заинтересовани страни", започва писмото на президента на световната централа.

"След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, и независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на първоначално поставената цел. Нашата цел винаги е била - и винаги ще бъде - да обединяваме и да подобряваме. В резултат на това предложението няма да бъде реализирано. Занапред намерението ми е да събера отново всички заинтересовани страни в следващите дни и седмици в духа на общия интерес към нашия спорт и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде, особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа", се казва в писмото на Инфантино.

Решението му да влезе в посока на продажба на дялове от Световните първенства на мастни инвеститори доведе и до оставката на неговия старши съветник Карлос Кордейло, като агенция АР твърди за разговор на висок тон между двамата, завършил с рязко прекъсване на телефонната линия.

Проектът "FIFA Forward Enterprise" (FFE) за управление на турнирите имаше много посоки, но идеята, която ключи протестите по света беше намерението да се продаде 20-процентен дял на частни инвеститори.

"Thrive Eternal" - компания, основана от Джошуа Кушнър, брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Кушнър, беше определена за водещ инвеститор. До момента тя е отказала да коментира въпроса. В петък пък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е разговарял с Инфантино относно предложението.

Освен бойкота на УЕФА и отхвърлянето от страна на КОНКАКАФ, която представлява държавите от Северна Америка, Централна Америка и Карибите, Азиатската футболна конфедерация призова за "спешно преразглеждане" на рамката за управление и вземане на решения във ФИФА. От Южна Америка (КОНМЕБОЛ) пък заявиха, че след като този план е бил оповестен пред медиите, те са поискали допълнителни детайли, за да се запознаят.

Против решението за още по-голямо комерсиализиране на Световните първенства се изказаха и редица клубовни шефове, както и легенди на футбола.

Предшественикът на Инфантино - Сеп Блатер пък директно го призова да си подаде оставката или конфедерациите да го свалят от поста.

Дир.бг