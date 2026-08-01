В приетия бюджет за тази година има два тревожни елементи – премахване на механизма за изчисляване на минималата работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба със законодателна техника. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на „Събуди се”.

Тя беше категорична, че такива решения трябва да се вземат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове.

Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява МРЗ и трудовият стаж. Основните мотиви са "точно злоупотребата със законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права".

Делчева коментира дали е справедливо хората на 4-часов работен ден и на 8-часов да получават един и същи трудов стаж и една и съща отпуска. Тя обясни, че намаленото работно време обикновено се прилага при хора, които имат нужда от такъв тип труд, като например майките и хората с увреждания.

Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде оттук-нататък механизмът за изчисляване на МРЗ.

По отношението на сигналите на граждани за скок на цените Делчева посочи, че към момента те са единични, а по-големият брой е бил след приемането на еврото. Тя обаче отправи апел към хората да продължават да реагират при забелязани нередности.

Делчева каза още, че няма жалби за качеството на услугите, които се предлагат в туристическия бранш, но има готовност да реагира.

Омбудсманът беше категорична, че няма намаляване на цените, затова смята, че правителството трябва да положи повече усилия в тази посока.

Дарик