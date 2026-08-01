Българската звезда в тениса Григор Димитров получи "уайлд кард" от организаторите на турнира в Синсинати, който е от веригата АТР Мастърс 1000. Димитров е една от четирите топ-звезди, които ще влязат в турнира по този начин с покана заедно с трикратния шампион от турнирите в "Големия шлем" Стан Вавринка (Швейцария), Джак Дрейпър (бивш номер 4 в ранглистата), както и Гаел Монфис (бивш номер 6).

Но също така Димитров се завръща в Синсинати като единственият тенисист с титла от тази група на "уайлд кард"-участници. Тенис центърът "Линднър Фемили" беше мястото, където той спечели единствената си титла от ATP "Мастърс 1000", след като на финала през 2017-а година не наложи над Ник Кирьос (Австралия) с 6:3, 7:5. А тазгодишното издание на турнира ще се проведе от 13 до 23 август.

Димитров получи подобна покана и от организаторите на турнира от сериите АТП 250 в Лос Кабос (Мексико), тъй като е получил дискомфорт в крака на тренировка в дните преди първите мачове.

Вавринка, който играе в последния си сезон в ATP тура, ще направи 15-то си участие в Синсинати и първото от 2024 година насам. Към него ще се присъедини и Монфис, който прави 14-то и последно участие, тъй като французинът също ще се състезава в последния си сезон.

Дрейпър ще направи второто си участие в Синсинати, след като достигна до четвъртфиналите в дебюта си през 2024-а Дрейпър притежава една титла от Мастърс 1000, спечелена на Индиън Уелс през 2025 година.

Дир.бг