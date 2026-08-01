Не е обсъждана възможността Крум Зарков да бъде кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова. Това заяви лидерът на БСП по време на събора на партията на Бузлуджа.

БСП събра свои симпатизанти по повод 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България. Според Зарков събитието не трябва да се възприема като измерване на политическата подкрепа за партията, а като среща на хора, които продължават да вярват в социалистическата идея.

"Това ще бъде събиране на верните - на тези, които са устояли на различните изкушения, преодолели са обективни разочарования и са преценили, че една 135-годишна идея с бъдеще е по-важна от един конюнктурен момент", заяви Зарков, цитиран от БТВ.

По думите му политиката не трябва да се определя само от краткосрочното участие във властта, а изисква последователност и дългосрочни цели. Зарков коментира и бъдещето на централата на БСП на ул. "Позитано" 20. Той уточни, че сградата е държавна собственост и се управлява от областния управител. По думите му партията не използва имота безплатно, а заплаща наем. Очаква се през септември да започнат разговори за намиране на решение, което да защити интересите на държавата и да позволи на БСП да продължи нормалната си работа.

"Надявам се в дух на взаимно уважение и в рамките на закона да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде "Позитано" 20, както всички български граждани са свикнали да бъде", каза Зарков.

Той отказа да коментира изказване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че партията ще трябва да освободи сградата. Според него темата тепърва ще бъде обсъждана.

"Няма никаква драма тук засега", заяви Зарков.

Зарков определи като логично решението на БСП да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

"Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение", посочи той.

Според него президентската кампания трябва да постави важни теми като държавността, националното единство, защитата на Конституцията и ролята на държавния глава.

"Преди да кажем какъв ще бъде резултатът, трябва да видим какъв ще бъде процесът. Тези избори трябва да допринесат за утвърждаването на българската държавност", каза Зарков.

На въпрос дали може да стане кандидат за вицепрезидент на Йотова той отговори, че подобна възможност не е обсъждана.

"Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си", заяви той.

Зарков подчерта, че изборът на вицепрезидент е важен въпрос, но според него все още е рано да се води публичен разговор по темата. Той допълни, че вицепрезидентът не е просто заместник на държавния глава, а самостоятелна институция със собствени правомощия.

"Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента", каза още Зарков.

Той коментира и евентуална кандидатура на Андрей Гюров за президент. Зарков заяви, че уважава всички политически фигури, които са заемали високи държавни длъжности и са готови да участват в изборите.

Дир.бг