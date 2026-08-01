Лондонските клубове Тотнъм и Челси направиха шоу за австралийските фенове с контролен мач в предсезонната си подготовка, който се проведе в Сидни. Срещата бе наблюдавана от над 80 хиляди зрители.

"Шпорите" спечелиха драматично с 2:1, въпреки че играха с човек по-малко през по-голямата част от второто полувреме.

Първото полувреме завърши при резултат 1:1, след като Сандро Тонали откри за "шпорите" в неофициалния си дебют след трансфера от Нюкасъл.

Той реализира в 17-ата минута, а само четири по-късно Естевао изравни резултата.

В началото на втората част Кевин Дансо от Тотнъм получи червен картон, след като фаулира Жоао Педро като последен в защитата.

Челси обаче не успя да вкара победен гол с човек повече, а напраотив. Допусна такъв, като точен бе Ричарлисон, който направи добавка след удар в гредата на младия Джейми Донли.

В досегашните си контроли Тотнъм постигна ощее победи над МК Донс (1:0) и Оуклънд (2:0), както и равенство 1:1 със Сидни, последвано от спечелени дузпи. В подготовката си "шпорите" на треньора Роберто Де Дзерби ще играят още с Хетафе и два пъти с Хофенхайм.

Челси на Чаби Алонсо досега бе играл само с Уестърн Сидни Уондърърс, който победи с 6:4. Предстои да играе с Ювентус, Милан, малайзийския Жохор Дарул Такзим и Реал Сосиедад.

Дир.бг