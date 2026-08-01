Цените на горивата в България са се повишили през последния месец, като най-значителен ръст е отчетен при дизеловото гориво, показват данни на платформата "Фюело" (Fuelo).

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 6 цента за литър, или с 4,05%. Средната му цена се е повишила от 1,48 евро на 1,54 евро за литър.

Най-сериозно увеличение е отчетено при дизеловото гориво. За последния месец цената му е нараснала с 26 цента за литър, или със 17,33 на сто - от 1,50 евро на 1,76 евро за литър.

При пропан-бутана повишението е с 0,01 евро за литър, или с 1,56 на сто, като цената му се е увеличила от 0,64 евро на 0,65 евро за литър.

Метанът също е поскъпнал. Средната му цена се е повишила с 0,02 евро за килограм, или с 1,6 на сто - от 1,25 евро на 1,27 евро за килограм, сочат данните на платформата.

Междувременно ценaтa на суровия петрол тип Брент се повиши с 1,2 на сто до близо 88 долара за барел в петък, като отбелязаха ръст от почти 24 на сто през юли - най-силният месечен ръст от март, обусловен от ескалиращите геополитически напрежения и нарастващите опасения относно световните доставки на петрол.

Дир.бг