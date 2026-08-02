Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ