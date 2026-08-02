Бразилската Партия на трудещите се обяви действащия държавен глава на Бразилия 80-годишният Луиз Инасио Лула да Силва за свой кандидат за президент на изборите през октомври, предаде ЕФЕ.

На изборите Лула ще се бори за исторически четвърти мандат като президент.

Лула се фокусира върху това да представи пред избирателите постиженията си през настоящия си мандат, сред които според него са намаляването на безработицата и намаляването на бедността.

Очертава се изборите през октомври да са двубой между прогресивния лагер, предвождан от Лула, и крайната десница, представлявана от 45-годишния сенатор Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро.

Южна Америка преминава през силна политическа промяна, като все повече страни се насочват към консервативни и десни лидери. Новата политическа тенденция получава подкрепа от американския президент Доналд Тръмп, който засили контактите си с десни сили в Латинска Америка. Сред най-ярките примери е Аржентина, където президентът Хавиер Милей наложи дясна икономическа програма с обещания за ограничаване на държавните разходи и реформиране на икономиката.

Тази година президентски избори имаше в Перу и Колумбия. В първата спечели Кейко Фухимори - дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, а във втората десният Абелардо де ла Есприеля.

Засега единствено Бразилия и Уругвай не са засегнати от "консервативната вълна" обхванала Южна Америка. Но за разлика от 3,5-милионен Уругвай, 213-милионна Бразилия е една от най-важните страни в Западното полукълбо.

Бразилия е най-голямата икономика в Южна и Латинска Америка. Страната заема десето място в света по размер на брутния вътрешен продукт в номинално изражение. По паритет на покупателната способност Бразилия е сред най-големите икономики в света, като се нарежда на осмо място. Страната има и силно присъствие сред най-богатите хора в света. През 2024 г. тя е седма в глобален план по брой милиардери според класация на Forbes.

Икономиката на Бразилия се подкрепя от огромни природни ресурси и развит промишлен сектор. Страната е сред водещите производители и износители на метали. През 2018 г. тя заема девето място в света по производство на стомана и пето място по нетен износ на стоманени продукти.

Бразилия разполага и с едни от най-големите залежи на желязна руда в света. Компанията Vale е най-големият производител на желязна руда в света, а Gerdau е водещ производител на дълги стоманени изделия в Северна и Южна Америка. Енергийният сектор също има ключова роля за икономиката на страната. Petrobras, най-голямата петролна и газова компания в Бразилия, е сред най-ценните компании на континента.

Дир.бг