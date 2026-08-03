Напрежение прекъсва архиерейската литургия в столичния храм „Св. Неделя“, оглавена от Българския патриарх Даниил. Причина за реакциите на част от присъстващите миряни става появата на руския посланик в България Елеонора Митрофанова сред гостите на богослужението.

По време на службата в храма са се чули освирквания и скандирания „Тук не е Москва“, след което патриарх Даниил прекъсва богослужението и излиза пред присъстващите, за да призове за спокойствие и ред. Според коментари в социалните мрежи реакцията е била спонтанна, а не организирана. Допълнително читатели, които са присъствали на службата, ни изпратиха свои впечатления и коментари от случилото се, съобщава Християнство.бг.

БТА публикува прессъобщение на ПП АБВ, че г-жа Митрофанова е била „посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни“.

Случаят предизвиква остри реакции сред част от вярващите, които са поставили въпроса защо руският дипломат присъства на църковно събитие в момент на силно обществено напрежение около ролята и действията на Москва в Украйна. Появиха се коментари в социалните мрежи, потвърждавайки случилото се.

Присъствието на руския дипломатически представител на религиозни събития не е необичайно, особено около посещението на чудотворни икони, каквато е Хавайската мироточива Иверска икона – поклонение, свързано с православната традиция. Но възникналото напрежение показва, че търпимостта към руския посланик в храмовете значително е намаляла.

Присъствието на религиозни събития на руската посланичка е нещо често срещано. В края на юни тя се появи на тържествената литургия по случай избора на патриарх Даниил за глава на Българската православна църква.

През февруари тази година Митрофанова бе забелязана край цар Симеон II в руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" за 10-годишнината от канонизацията на св. Серафим (Софийски) Чудотворец, където патриархът оглави литургията.

След началото на инвазията на Русия в Украйна руската посланичка често не е посрещана добре сред гражданите. В края на ноември миналата година в Стара Загора протестираха по повод нейна планирана визита за събитието "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще". Впоследствие тя отмени посещението, но протестът все пак се проведе.

През март 2025 г. пък руската посланичка беше изгонена от изложбата "Изкуството да си непослушна" в Квадрат 500 със скандирания "Убийца" и "Тук не е Москва".

Dnes.bg