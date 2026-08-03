Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток. Техеран заяви, че преговорите между двете страни са навлезли в "последната си фаза", съобщава "Ал Джазира".

Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи в публикация в "Телеграм", че е представил на правителството доклад за разговорите с Оман. По думите му те са "на път да бъдат финализирани". Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи заяви, че Техеран и Маскат са близо до постигане на договореност за нов морски маршрут, който няма да бъде част от досегашните коридори през протока.

"Ние сме на път да постигнем разбирателство за маршрут, приемлив и за двете страни - нито северният, нито южният маршрут, а такъв, който уважава суверенните права на двете страни и защитава националните ни интереси и сигурност", каза Багаеи пред иранската държавна телевизия.

Иран заяви, че евентуалното споразумение с Оман за нов маршрут не означава автоматично отваряне на протока.

"Разбирателството между Иран и Оман за нов маршрут няма връзка с това дали Ормузкият проток ще бъде отворен или ще остане затворен", каза Багаеи според иранската агенция Фарс.

Оман все още не е коментирал официално изявленията на Иран.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. През него обикновено преминават около 20% от световните доставки на петрол. Водният път се намира между Иран и Оман и е ключов за износа на петрол от държавите от Персийския залив.

Развитието идва след изявление на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че САЩ и Израел са се съгласили да отложат нови удари по Иран, ако бъде постигнато бързо споразумение за прекратяване на конфликта.

"САЩ са напълно готови и подготвени за действие срещу Ислямската република Иран", написа Тръмп в Truth Social, но добави, че Иран и други държави от Близкия изток са поискали от него да не предприема нова атака.

Той заяви, че е отменил планираните действия в очакване на "бърза сделка".

Според Тръмп бъдещото споразумение трябва да включва "незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия проток" и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран.

Междувременно престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е разговарял по телефона с Тръмп и го е призовал да даде приоритет на дипломацията и да намали напрежението.

Според американския сайт Axios саудитският лидер е изразил притеснения относно възможни нови масирани удари срещу Иран и възможният мащабен отговор на ислямската република.

Анализатори посочват, че иранските сигнали остават двупосочни - Техеран показва готовност за дипломатически разговори, но едновременно с това заявява, че е подготвен за нов етап на конфронтация.

Дир.бг