Bangaranga се превърна в най-стриймваната българска песен в музикалната платформа Spotify. Броят на слушанията надмина 50 милиона. Песента на Дара, спечелила Евровизия, изпревари "Сен Тропе" на Азис, която до този момент държеше рекорда с 43 436 868 слушания.

Успехът на песента не се ограничава само до България. След историческата победа на Дара на "Евровизия" тази година Bangaranga привлече вниманието на международната публика и намери място в класациите на редица европейски държави. Песента достигна високи позиции в Spotify, а певицата се превърна в първия български изпълнител с подобен мащабен успех в платформата.

Постиженията на Дара продължиха и след триумфа на конкурса. Тя стана първият български артист, попаднал в класацията на Billboard, а видеото от финалното ѝ изпълнение на "Евровизия" премина 20 милиона гледания в YouTube.

"Сен Тропе" на Азис обаче продължава да е българската песен с най-много гледания в YouTube. За 14 години броят им е 204 милиона.

Bangaranga привлече вниманието и на големи международни медии. Победата на Дара беше отразена от CNN и BBC, а MTV я определи като "Кралицата на Bangaranga".

В момента Дара е най-слушаният български изпълнител в Spotify. Тя остава и единственият български артист, спечелил музикалния конкурс "Евровизия".

Дир.бг