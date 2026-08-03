Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак.
В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, посочва агенцията.
Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и фейсбук.
Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Нали социалистическа и комунистическа Куба бе пример за подражание?!
До Анонимен
А ти пробвай да си изчистиш двора като съседите ти се изреждат да се изходят в него всеки ден. Цяло чудо е че още държат.
Анонимен
Ако не бяха прости комунисти, щяха да са Маями
Анонимен
Те помнят какво представляваше Куба преди комунизма. Рай за чужденците само казина и публични домове.
Анонимен
А сега няма ток и храна и проститутките са по 5 долара.