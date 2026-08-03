Кадри на БТА от последните дни разкриват мащаба на екологичната криза по поречието на Дунав, чието ниво е спаднало до критични стойности.

Обективът на агенцията е запечатал пейзажи от Русе, Лом, видинското село Гомотарци, остров Батин и сръбската столица Белград.

Снимките показват мащабни пресъхнали участъци от речното корито, блокирани на сушата плавателни съдове и излезли на повърхността отпадъци.

Няколко дни по-рано засушаването край Оряхово разкри и сензационна находка в реката - скелет на мамут, която привлече вниманието и на чуждестранната преса.

Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Към 3 август 2026 г. водното ниво при водомерен пост Русе е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа.

За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав, добавя БТА.

Остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1-2 см. Водните нива продължават да бъдат значително под Ниското корабоплавателно и регулационно ниво (НКРН), определено от Дунавската комисия, което затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

Директорът на дирекция "Речен надзор - Русе" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Иван Жеков определи ситуацията за корабоплаването като форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.

През миналата седмица пътнически кораб заседна край Видин, а впоследствие бе извършена евакуация на пътниците и подготовка за освобождаването на плавателния съд.

Дир.бг