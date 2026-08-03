Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че "няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато "американската агресия" продължава.

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение, предаде Франс прес.

"Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник)", заяви снощи американският президент на борда на самолета си "Еър Форс 1".

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Вчера той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран.

"Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран", каза той.

Дир.бг