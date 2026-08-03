Според медицински изследвания високото кръвно налягане увеличава риска от инсулт с 46%. Именно затова специалистите съветват да обръщаме по-голямо внимание на сигналите, които организмът ни изпраща, особено по време на сън. Нощните симптоми често остават незабелязани, но могат да бъдат първите признаци на скрита хипертония. В много случаи хората дори не подозират, че кръвното им налягане се повишава именно през нощта, което увеличава риска от сериозни усложнения. Навременното разпознаване на тези симптоми може да помогне за ранна диагностика и по-успешно лечение.

Един от най-честите предупредителни признаци е нощната апнея, придружена от силно хъркане. Повтарящите се спирания на дишането нарушават качеството на съня и могат да доведат до критично понижаване на нивата на кислород в кръвта. Организмът възприема това като силен стрес и задейства защитни механизми - повишава се нивото на кортизол, сърцето започва да работи по-усилено, а артериите се свиват. Именно тези процеси могат да доведат до значително повишаване на кръвното налягане, което при някои хора остава високо дори през целия следващ ден.

Друг тревожен симптом са нощните панически атаки. Нарушенията във функционирането на вегетативната нервна система могат да предизвикат внезапно покачване на кръвното налягане, а в по-тежки случаи дори хипертонична криза. Пристъпът обикновено започва с рязко събуждане, усещане за недостиг на въздух, силно изпотяване, ускорен пулс и чувство на страх или тревожност. Обикновено продължава до около 30 минути, но след него човек често се събужда изтощен, отпаднал и с намалена работоспособност през целия ден.

Подуването на крайниците също може да бъде сигнал за проблем с кръвното налягане. Най-често то се наблюдава при хора с наднормено тегло или заболявания като диабет. След натоварването през деня кръвоносната система невинаги успява да се справи ефективно с циркулацията на кръвта, което нарушава снабдяването на тъканите с кислород и води до задържане на течности. Макар този симптом често да се подценява, той може да бъде свързан с развитието на нощна хипертония и да изисква консултация със специалист.

Специалистите обръщат внимание и на начина на живот, който също оказва сериозно влияние върху стойностите на артериалното налягане. Тютюнопушенето, употребата на алкохол, физическото и емоционалното пренапрежение, приемът на напитки с кофеин или танин, продължителното използване на електронни устройства преди сън, късното и обилно хранене, както и хроничното недоспиване могат значително да увеличат риска от нощна хипертония. По-възрастните хора също са по-податливи на резки колебания в кръвното налягане по време на сън.

Организмът почти винаги предупреждава, когато настъпват критични промени. Сред симптомите, които могат да насочат към високо кръвно налягане през нощта, са шум в ушите, силна пулсация в слепоочията, замайване, ускорен сърдечен ритъм, обща отпадналост, сънливост, бърза умора, спазми в тилната област, периодична тревожност и потъмняване пред очите. Ако забележите дори един от тези признаци преди или след сън, не отлагайте консултацията с лекар. Навременната диагностика и подходящото лечение могат значително да намалят риска от тежки усложнения и да помогнат за запазването на доброто здраве.

Дир.бг