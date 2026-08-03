Министерството на отбраната на Русия обяви днес в приложението Телеграм, че руската армия тази нощ е нанесла удари с дронове по три кораба с военен товар в Черно море и по един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на град Николаев, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"В хода на изминалата нощ силите на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща въоръжените сили на Украйна", се казва в съобщението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.

В същото време най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след украинска атака. Персоналът е бил евакуиран, като засега няма информация за пострадали, предаде Ройтерс.

От друга страна, руското министерство на отбраната информира и че през нощта са били свалени 131 украински дрона, предаде ТАСС.

Малко по-рано временният губернатор на руската гранична Белгородска област Александър Шаваев, цитиран от Ройтерс, съобщи, че едно дете е убито, а други две са ранени при украински удар с дрон край детска площадка.

Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова нарече инцидента "нехуманен терористичен акт".

В публикация в приложението Телеграм Шаваев съобщи, че дрон е ударил район, точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница.

Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания, добави губернаторът. Две други момичета на възраст 7 и 9 години са приети в болница.

Лвова-Белова е цитирана от руските агенции да заявява, че ударът, близо до детска площадка, е "още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев".

Международният наказателен съд издаде заповед за арест за Лвова-Белова и за руския президент Владимир Путин за предполагаеми военни престъпления при незаконното депортиране на деца от украински области, окупирани от руските сили.

Русия отхвърли обвиненията.

До момента няма официален коментар от украинското Министерство на отбраната във връзка с инцидента.

Регистрирани са и други удари близо до детски площадки, при които бяха убити деца по време на конфликта, започнал с руската инвазия в Украйна през 2022 г.

През април 2025 г. руски ракетен удар срещу родния град на президента Володимир Зеленски - Кривой рог в югоизточна Украйна разпръсна осколки върху гъсто населен жилищен район, включително детска площадка, убивайки 11 възрастни и девет деца, припомня Ройтерс.

Дир.бг