Измама с поставяне на подплънки в сутиените на колоездачките, които участват на Тур дьо Франс, заподозряха от специализираното издание "WielerFlits". Женската надпревара трябва да приключи в неделя, 9 август, с последен етап в Ница.

До тогава обаче участничките ще бъдат доста по-сериозно проверявани дали не се възползват от възможността да носят сутиени с по-голям размер.

Според Берт Блокен - професор по аеродинамика в университета Хериот-Уат в Шотландия, уголемяването на бюста с подплънки може да помогне за аеродинамиката на участничките.

При по-голям бюст въздухът директно минава през краката, а при по-малък - той се завихря в областта на корема.

Това прави подплънките предпочитани, тъй като с тях съпротивлението може да падне с до 3,6%, което е ключово в професионалните надпревари, особено в Тур дьо Франс - най-авторитетното колоездачно състезание, в което и жените могат да се включат от 2022 г. насам.

Организаторите вече обявиха, че ще опитат да бъдат по-внимателни за такъв тип измами, като ще предвидят допълнителни минути за проверка на екипировката преди всеки етап.

Международната федерация има правило, което забранява поставянето на изкуствени подплънки в екипите.

Международните издания припомнят за друг скандал в професионалния спорт, свързан с модифициране на части от тялото.

Става дума за ски скоковете, припомня bTV Sport.

Оказа се, че някои от участниците са инжектирали хиалуронова киселина в мъжествеността си или са тъпкали глина в бельото си по време време на олимпийските игри в Милано/Кортина.

Налудничавите практики всъщност осигуряват предимство в състезанията. Така скачачите получават правото да носят по-голям костюм, което от своя страна увеличава подемната сила и намалява скоростта на падане.

Дир.бг