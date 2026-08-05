Президентът на ФИФА Джани Инфантино, който е под сериозно напрежение, ще проведе кризисна среща с висши служители в Мароко в сряда.

Те са били поканени да присъстват на срещата в Рабат, след няколко нови обстоятелства в последните часове.

Например Арсен Венгер открито критикува плановете на Инфантино да търси частни инвестиции в Световното първенство по футбол. Освен това Йордания обвини ФИФА, че ги изнудва за пари за Световното първенство в замяна на подкрепата им за настоящия президент. За капак Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за заместник на Инфантино.

Швейцарецът сега е готов за важни разговори с висши ръководители на ФИФА, включително генералния секретар Матиас Графстрьом и членове на Управителния съвет, след като президентът беше принуден да оттегли плана си за създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE), компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА.

Някои световни медии дори не изключват Инфантино да обяви оттеглянето си на днешната среща.

Дир.бг