Криминално проявен 22-годишен шуменец е задържан за вчерашната кражба на сладолед за близо 400 евро от магазин на ул. „Софийско шосе“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
В хода на образуваното досъдебно производство и след активни действия шуменските криминалисти влезли в дирите на извършителя. Изяснено било, че няколко пъти в продължение на 4 часа през нощта мъжът идвал и си вземал сладоледи от фризера, на който първо разбил катинара. Ревизията установила, че са на стойност 387 евро. Взел и няколко бутилки узо и мента за още около 180 евро.
По-голяма част от стоката 22-годишният продал на „промоционална“ цена, почерпил и приятели.
Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
До каква степен са влезели?
Анонимен
Сега "приятелите" да му носят цигари в затвора.
Анонимен
А с другия сладоледаджия какво стана, малолетния , дето слага сладоледа в джоба и се връща най-нагло за лъжичка ?!??!
Loveca_
Могъл-взел си.И вие вземайте,не само да завиждате.
До 11.55
Ако питаш за случая в довдядовския магазин няма как да стане, ако собственика на магазина не пусне жалба. Само с пуснати клипове в Интернет не става.
Ицо пазара
Толкова му е капацитета на брадатия циганин,да маа кючеци и да краде.