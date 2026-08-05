Криминално проявен 22-годишен шуменец е задържан за вчерашната кражба на сладолед за близо 400 евро от магазин на ул. „Софийско шосе“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В хода на образуваното досъдебно производство и след активни действия шуменските криминалисти влезли в дирите на извършителя. Изяснено било, че няколко пъти в продължение на 4 часа през нощта мъжът идвал и си вземал сладоледи от фризера, на който първо разбил катинара. Ревизията установила, че са на стойност 387 евро. Взел и няколко бутилки узо и мента за още около 180 евро.

По-голяма част от стоката 22-годишният продал на „промоционална“ цена, почерпил и приятели.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

ШУМ.БГ