Горната степен на ракета Falcon 9 на SpaceX се е разбила в повърхността на Луната, след като повече от година и половина се е движила неконтролируемо в Космоса. Според изчисленията на НАСА сблъсъкът е станал със скорост около 5400 мили в час или 8640 км/ч, предава Би Би Си.

Отломката е с маса най-малко 4000 килограма и размери, сравними с пететажна сграда. Тя е останала в Космоса след изстрелването на мисия с ракета Falcon 9 от Флорида през 2025 г. Ракетата изстреля двата частни лунни апарата Blue Ghost на Firefly Aerospace и Resilience на японската компания ispace. Тогава Blue Ghost успешно кацна на Луната и изпълни мисията си, докато Resilience се разби при опита за кацане. След това горната степен е останала в силно удължена орбита, която периодично е пресичала пространството между Земята и Луната. През последните 18 месеца гравитационното влияние на Земята, Луната и Слънцето постепенно е променило траекторията ѝ, докато тя не се е насочила към неизбежен сблъсък с естествения спътник на Земята.

Според говорителя на НАСА Джими Ръсел инцидентът не е представлявал никаква опасност за Земята. "Няма никаква опасност за Земята", заяви той и допълни, че агенцията ще наблюдава мястото на удара с научна цел. По данни на астронома Бил Грей отломката е паднала в района на кратера Айнщайн, който по това време е бил осветен от Слънцето. Това е попречило на наблюденията от любители на Земята.

Кратерът Айнщайн е с диаметър от около 160 километра. Сблъсъкът на ракетата също е създал кратер. Диаметърът му е около 20 метра. По предварителни оценки точните размери са 18 метра ширина и дълбочина от 4 метра, но за потвърждение са необходими допълнителни наблюдения.

Макар сблъсъкът да не е бил видим с просто око, астрономите със специализирани телескопи са могли да наблюдават кратък светлинен проблясък при удара. Подобни събития представляват интерес за учените, защото позволяват да се изследват процесите при образуването на нови кратери и разпространението на материал по лунната повърхност.

Въпреки това някои наблюдатели може да са успели да засекат облака от прах, изхвърлен при удара. Според учените той може да е достигнал височина до 100 километра над лунната повърхност и да е останал видим в продължение на няколко минути.

Космическите апарати в орбита около Луната също не са били на подходящо място, за да наблюдават сблъсъка в реално време. Те обаче ще заснемат района след инцидента и ще сравнят изображенията от преди и след удара, за да открият новия кратер.

Южнокорейският лунен апарат Danuri е имал най-добра възможност да наблюдава почти в реално време сблъсъка на част от ракета Falcon 9 на SpaceX с повърхността на Луната. Според научния кореспондент на Би Би Си Палаб Гош апаратът е преминал в близост до мястото на удара малко преди сблъсъка, което го е поставило в най-подходяща позиция за наблюдение.

Екипът на мисията обаче е съобщил пред южнокорейски медии, че евентуалните кадри няма да бъдат публикувани веднага. Данните ще бъдат предоставени след анализ от научни институти, като засега няма определена дата за публикуването им.

Danuri е първата лунна сонда на Южна Корея. Тя беше изстреляна през 2022 г. и се използва за картографиране на лунната повърхност, търсене на подходящи места за бъдещи мисии и изучаване на космическата среда около Луната.

Най-вероятно първите качествени изображения ще дойдат от мощни наземни телескопи в Северна и Южна Америка, където по време на сблъсъка е било тъмно.

Получаването на ясни снимки на обект с размер около 14 метра, който се е ударил в Луната на разстояние близо 385 000 километра от Земята, обаче няма да бъде лесна задача. Обработката на данните може да отнеме от няколко часа до няколко седмици.

Случаят отново поставя въпроса за космическите отпадъци и влиянието им върху бъдещите мисии до Луната.

След този сблъсък на лунната повърхност вече има приблизително 3000 създадени от човека обекта с обща маса около 190 тона. Сред тях са отработени ракетни степени, спускаеми апарати и различни части от космически мисии.

Това няма да е първият подобен удар. По време на програмата "Аполо" няколко трети степени на ракетите "Сатурн V" също умишлено бяха разбити в Луната за научни изследвания.

През март 2022 г. друга ракета също се удари в лунната повърхност и остави необичаен двоен кратер. По-късно учените установиха, че това е била горната степен на китайската ракета Long March 3C, изстреляла мисията "Чанъе-5-Т1" през 2014 г.

Дир.бг