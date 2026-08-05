Зендая и Том Холанд могат да се превърнат в най-печелившите актьори в историята на Холивуд за една календарна година благодарение на участието си в два от най-успешните филми на 2026 г. – „Одисея“ на Кристофър Нолан и „Spider-Man: Brand New Day“ на Marvel, съобщи "Индипендънт".

В екранизацията на епоса на Омир Холанд играе Телемах, сина на Одисей, в ролята на който е Мат Деймън, а Зендая изпълнява ролята на Атина – духовен водач на героя по време на завръщането му към Итака след Троянската война.

„Одисея“ надмина очакванията, като събра 911,4 млн. долара само за няколко седмици след премиерата си. „Spider-Man: Brand New Day“, в който Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър, а Зендая е неговата любима М. Джей, спечели впечатляващите 927 млн. долара още през първия си уикенд.

Общите приходи на двамата актьори от тези продукции достигат 1,838 млрд. долара, но се очаква сумата да продължи да расте с разпространението на филмите в световен мащаб.

Зендая допълнително увеличи боксофис резултатите си с „The Drama“ – една от най-успешните продукции на студиото A24 тази година, а през декември ще участва в „Дюн: Част трета“ на Дени Вилньов. Филмът се очаква да привлече голям интерес, особено заради IMAX формата и успеха на предишните части.

Холанд също може да добави нови приходи към актива си, ако се появи в предстоящия „Avengers: Doomsday“, който се очаква да бъде сред най-мащабните филмови събития на годината.

Настоящият рекорд за най-големи боксофис приходи на актьор в рамките на една година принадлежи на Самюъл Л. Джаксън, който през 2019 г. натрупа 6,4 млрд. долара благодарение на участията си в „Капитан Марвел“, „Отмъстителите: Краят“, „Spider-Man: Далеч от дома“ и „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“. Част от тези роли обаче са епизодични, а без приходите от „Междузвездни войни“ общата сума на Джаксън би била около 2,5 млрд. долара.

В момента Холанд заема второ място в класацията с 4,367 млрд. долара, следван от Скарлет Йохансон с 4,024 млрд. долара. С продължаващия успех на „Одисея“ и „Spider-Man: Brand New Day“, както и с предстоящата премиера на „Дюн: Част трета“, Зендая има реален шанс да се превърне в най-печелившата актриса за една година в историята на киното.

Дарик