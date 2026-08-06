Левият политически аутсайдер Абдул Ел Сайед спечели предварителните избори на Демократическата партия за Сената в Мичиган, надпревара, която разкри остри разделения в партията относно бъдещата ѝ посока, предаде Би Би Си.

Бившият служител на общественото здравеопазване победи с малка разлика умерената конгресменка от Демократическата партия Хейли Стивънс.

"Както каза Мохамед Али: "Разтърсихме света", каза Ел Сайед, цитирайки (но смекчено, в множествено число) думите на легендарния боксьор след победата му над Сони Листън като аутсайдер през 1964 г.

Той ще се изправи срещу републиканеца и съюзник на Тръмп Майк Роджърс на междинните избори през ноември. Ако бъде избран, Ел Сайед ще стане първият мюсюлманин в Сената на САЩ.

"Искам да поздравя Абдул Ел Сайед за спечелването на номинацията на Демократическата партия за Сената на САЩ - каза конкурентката му Стивънс в изявление - Той е лекар, служител в областта на общественото здравеопазване, стипендиант на "Роудс" и отдаден жител на Мичиган. Горда съм да му предложа подкрепата си, докато се изправя срещу Майк Роджърс на общите избори."

Междинните избори през ноември ще определят баланса на силите във Вашингтон през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Той определи резултата в Мичиган като "страхотна новина за Републиканската партия" и написа в своята социална мрежа "Трут соушъл", че "безумните политики на демократите само ще се влошат!".

След тежка и понякога ожесточена кампания, Ел Сайед намекна за изграждане на мостове, когато се обърна към поддръжниците си във вторник вечерта, преди резултатът да е известен: "Каквото и да се случи тази вечер, ние имаме отговорност да се обединим, да се обединим, за да гарантираме, че Майк Роджърс никога няма да види вътрешността на Сената на САЩ."

Той беше подкрепен от леви политици, включително сенатора от Върмонт Бърни Сандърс и конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, изрази подкрепа за прогресивни каузи като всеобщото здравеопазване и премахването на имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE).

Ел Сайед се обяви против намесите на САЩ в Близкия изток, включително помощта за Израел.

На президентските избори Мичиган е един от ключовите колебаещи се щати. През 2020 г. гласува за демократа Джо Байдън, но през 2024 г. премина към Тръмп.

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