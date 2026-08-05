През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ