След като беше окончателно осъден за вреди по Закона за отговорността на държавата, парламентът ще изплати в най-скоро време 6 милиона евро обезщетение на фирма на Николай и Евгения Баневи.

Вчера Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание за 2026 г. за изплащането на дължимо присъдено обезщетение, лихви към него и съдебни разноски.

Средствата са дължими суми по влязло в сила Решение № 4989/28.08.2024 г., постановено по гр. дело № 20221100110020 по описа на Софийски градски съд за 2022 г. Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201,88 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155,42 евро.

НС беше осъдено на последна инстанция през февруари заедно с Агенция за публичните предприятия и контрол (прекръстената през 2019 г. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) по делото за разпоредба от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, която даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.

Законовият текст беше в сила от 2008 г. до отмяната му през 2015 г., а е бил в противоречие с правото на ЕС.

По силата му агенцията наложи ипотеки и впоследствие продаде чрез частен съдебен изпълнител на занижени цени имоти на "Хелио-тур-с" край къмпинг "Градина", в Черноморец и Созопол, за да обезпечи приватизационни дългове на друго дружество - "Хелио".

Магистратите посочиха, че съгласно правото на ЕС трето лице не трябва да носи отговорност за чужди дългове, освен ако предварително не е дало съгласие за това. Затова агенцията е осъдена да плати 327 190 лв. обезщетение без лихвите, а парламентът е осъден, задето не е отменил години наред разпоредбата.

"Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден, води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение по Изпълнителен лист № 319/30.03.2026 г. С оглед стопиране начисляването на лихви, с проекта на акт се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за 2026 г., в размер до 6 млн. евро", посочват от МС

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидени разходи по централния бюджет за 2026 г.

Дир.бг