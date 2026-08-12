Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи в. "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.

Ванс е поискал от президента Володимир Зеленски да спре атаките по време на разговор на 31 юли, съобщиха украински официални лица и други хора, запознати с въпроса.

Според източниците на FT власттите в Киев са се съгласили да не атакуват инфраструктурата на Каспийския тръбопровод или неруски кораби, стига тези плавателни съдове да не са под украински санкции и да не превозват руски петрол или други руски товари.

"Ние много внимателно слушаме нашите американски партньори", заяви висш украински служител, добавяйки, че Киев е създал съответните "механизми" в отговор на искането на САЩ.

Оттогава Украйна не е атакувала танкери близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, допълва изданието.

Американските енергийни гиганти Chevron и ExxonMobil притежават дялове в Каспийския тръбопроводен консорциум, който е основният маршрут за износ на петрол за Казахстан, и в западните казахстански нефтени находища, които го обслужват. Chevron притежава 50% от Тенгиз, най-голямото находище в страната, докато Exxon притежава 25%.

Атаките на Украйна срещу терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум миналия месец - наред с интензивната кампания срещу руското корабоплаване в Азовско море - предизвикаха хаос, многократно принуждавайки Казахстан да спре транспортирането на петрол до Новоросийск и увеличавайки повече от два пъти цените за превоз и застраховките.

Дир.бг