Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи в. "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители.
Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.
Ванс е поискал от президента Володимир Зеленски да спре атаките по време на разговор на 31 юли, съобщиха украински официални лица и други хора, запознати с въпроса.
Според източниците на FT власттите в Киев са се съгласили да не атакуват инфраструктурата на Каспийския тръбопровод или неруски кораби, стига тези плавателни съдове да не са под украински санкции и да не превозват руски петрол или други руски товари.
"Ние много внимателно слушаме нашите американски партньори", заяви висш украински служител, добавяйки, че Киев е създал съответните "механизми" в отговор на искането на САЩ.
Оттогава Украйна не е атакувала танкери близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, допълва изданието.
Американските енергийни гиганти Chevron и ExxonMobil притежават дялове в Каспийския тръбопроводен консорциум, който е основният маршрут за износ на петрол за Казахстан, и в западните казахстански нефтени находища, които го обслужват. Chevron притежава 50% от Тенгиз, най-голямото находище в страната, докато Exxon притежава 25%.
Атаките на Украйна срещу терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум миналия месец - наред с интензивната кампания срещу руското корабоплаване в Азовско море - предизвикаха хаос, многократно принуждавайки Казахстан да спре транспортирането на петрол до Новоросийск и увеличавайки повече от два пъти цените за превоз и застраховките.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Предател! Провали цялата 40 дневна операция на зеления и то баш на финала. Ракети не дават, пари не дават... Как ще я спечелим тази война я.
Анонимен
С голо дупи много ясно. Чеченците много ги е страх като видят такова чудо. Бягат направо
Анонимен
Кой го пита този пропаднал бразядник кой номер гащи носи? Че взел и заповеди да дава на Украйна, да не навреди на приятелчето му Путя.
Анонимен
Такива като тоя"пропаднал бразядник"диктуват нещата в украина,да ви имам в"анализаторите"!
ШУМ.БГ
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Анонимен
Нощеска ВСУ го разкостиха тоя Новоросийск. Ракетоносци, ПВО, радари, зърнен терминал, всичко е леш. Ди Джей Ванс и делиорманските аналлизатори никой не ги бръсне за слива.
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата