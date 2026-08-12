“Прокуратурата в Габрово осъществява ръководство и надзор по досъдебното производство, свързано с инцидента във военния завод в село Белица и в частност на складовата площадка. Досъдебното производство е образувано с акта за извършване на неотложни действия по разследването, именно разпит на свидетели от разследващ полицай”. Това коментира окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, цитиран от bTV.

"Констатирано е наличието на значителна фактическа и правна сложност, съобразно деянието, предмет на разследване, което като такова е квалифицирано по член 330, алинея 3, във връзка с алинея втора - точки 1 и 2 от Наказателния кодекс, поради което със свой акт съм възложил разследването на екип следователи, които притежават необходимата квалификация и имат опит в предходни такива производства в отделите за досъдебни производства", посочи той.

"На днешна дата няма да има възможност разследващият екип да достъпи с вещите лица, специалистите и техническите помощници, които се предвижда да присъстват по време на извършването на следственото действие — оглед на местопроизшествието. Такъв ще бъде извършен в последващ момент, като е планирано засега да бъде утре“, коментира Тихомир Петков.

На този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.

Разследва се палeж, вследствие на който са възникнали взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието.

"Налице е констатирана опасност пожарът да се разпространи по отношение на околните имоти, както и е налице унищожаване на имущество на значителна стойност. Това е предметът на досъдебното производство", коментира Петков.

"Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив", посочи той.

"Освен това като версия, която следва да бъде изследвана по време на досъдебното производство, е и нарушение на охраната и безопасността на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия", допълни окръжният прокурор.

"Очаква се в утрешния ден, когато бъдат извършени процесуално-следствени действия, да можем да изградим хипотеза, която да бъде една от основните и тогава ще мога да бъда конкретен", заяви още той.

Оказва се съдействие от страна на ръководството на предприятието. Вчера са извършени процесуално-следствени действия, свързани с изземането на видеозаписи, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана.

Огледът, който ще бъде извършен в утрешния ден, няма да бъде един и последен. Предполага се извършването и на повторни такива.

Окръжният прокурор отбеляза, че има невзривени изделия на територията на складовото пространство, така и извън него. Едва след като бъде осигурена безопасността на разследващия екип, ще бъде извършен и динамичен оглед.

На въпрос за външна намеса той отговори, че се разследват всички възможни версии.

"В тази връзка мога да кажа, че има конкретно възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, отвхърлени в медийното пространство“, заяви Петков.

Dnes.bg