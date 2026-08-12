60-годишен мъж е с мозъчно сътресение след катастрофа между БМВ и мотофреза, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.
Пътното произшествие възникнало на 11.08 около 21:00 часа по пътя между селата Цани Гинчево и Зърнево при разминаване на двете превозни средства.
Шофьорът на лекия автомобил, с чужда регистрация, управляван от 20-годишен мъж от село Орляк, частично навлиза в насрещното и се удря в мотофрезата, управлявана от 60-годишен мъж от село Хърсово.
60-годишният мъж е откаран в МБАЛ - Добрич, където е установено, че е с мозъчно сътресение и е настанен за лечение и наблюдение. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ - Каолиново.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Bmw се кара само от йора койтомимат категория "ц" за любителите голф или опел
Анонимен
бмв карат само цигани и турци
* Коментар транслитериран от системата8 30
Анонимен
За каруците се иска регистрация, светлоотразители и т.н. Какви са изискванията за движение извън града и в населените места, кой ги проверява . И най често се ползват от кръчмата до вкъщи.
мечо бокса
беенве не може да кара секи. триаба да си карач.
Анонимен
Бе Ем ве та та ,станаха под път и над път и не е за всеки кола,маса катастрофи и жертви с тях!?
Анонимен
не е проблем за фрези, мотоблокове, електрички, триколки, каруци по пътищата в и между селата, МВР бди над сигурността на участниците в движението.. особено в козлевски и нови пазарския кенеф
Анонимен
Търсил/а си го е!