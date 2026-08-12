60-годишен мъж е с мозъчно сътресение след катастрофа между БМВ и мотофреза, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

Пътното произшествие възникнало на 11.08 около 21:00 часа по пътя между селата Цани Гинчево и Зърнево при разминаване на двете превозни средства.

Шофьорът на лекия автомобил, с чужда регистрация, управляван от 20-годишен мъж от село Орляк, частично навлиза в насрещното и се удря в мотофрезата, управлявана от 60-годишен мъж от село Хърсово.

60-годишният мъж е откаран в МБАЛ - Добрич, където е установено, че е с мозъчно сътресение и е настанен за лечение и наблюдение. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ - Каолиново.

ШУМ.БГ