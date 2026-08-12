Двама мъже откраднаха мобилен телефон от магазин на бул. "Велики Преслав“ в Шумен, но бързо бяха разкрити и задържани, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Престъплението е извършено вчера. Сигнал за него е подаден в 19:35 часа в оперативната дежурна част на ОД на МВР - Шумен от 41-годишна жена.

При проведените издирвателни мероприятия от служители на група „Патрулно-постова дейност“ в РУ - Шумен след около час в друг участък от булеварда извършителите на деянието са установени и задържани. Това са двама мъже на 28 и 45 години. Задържани са за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. Телефонът е иззет.

ШУМ.БГ