Двама мъже откраднаха мобилен телефон от магазин на бул. "Велики Преслав“ в Шумен, но бързо бяха разкрити и задържани, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Престъплението е извършено вчера. Сигнал за него е подаден в 19:35 часа в оперативната дежурна част на ОД на МВР - Шумен от 41-годишна жена.
При проведените издирвателни мероприятия от служители на група „Патрулно-постова дейност“ в РУ - Шумен след около час в друг участък от булеварда извършителите на деянието са установени и задържани. Това са двама мъже на 28 и 45 години. Задържани са за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. Телефонът е иззет.
ШУМ.БГ
Коментари
Петър
Браво на колегите!
Анонимен
Маймунските стереотипи се затвърждават с всеки изминал ден, както женските стереотипи.
Анонимен
да не ги окрадат затуй циганките си крият париците в сутиена
Анонимен
Два шамара , два ритника и после плака тоя на 45 преди беше крал от мен така го бих има и клип
Анонимен
Трият всички коментари,които не са "кметоугодни".