Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. "инхаус" процедури на стойност десетки милиони евро.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин.

Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма.

Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява.

От пресцентъра на МВР допълват, че той е притеснен и от липсата на привлечени като обвиняеми.

Вътрешният министър настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая, добавят от ведомството.

Дир.бг