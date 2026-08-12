Премиерът Румен Радев коментира убийството на Георги Кузев в Пловдив от "ловците на педофили", като посочи, че обществото е било потресено от садизма, с който е извършено, и добави, че МВР и съдът дотук са си свършили работата.
В същото време министър-председателят не скри, че е шокиран от политическата употреба на жестокото престъпление, извършено от младежката група, чиито снимки с нацистки символи и знамена вече бяха публикувани в социалната мрежа.
Радев подчерта, че при подобни трагедии цялото общество се обединява зад жертвите, близките, закона и морала и констатира, че това у нас не е станало.
Той визира дясната опозиция, която се обяви против въвеждането на вероучение в училище и която инициира събарянето на Паметника на съветската армия в София по времето на кабинета "Денков".
"Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религии" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив", заяви Радев.
Без да конкретизира имена на партии и политици, премиерът предупреди представителите на ДБ, ДСБ и ПП, че са вдъхновили нацистките демонстрации от подрастващи с днешна дата, от които сега се възмущават.
"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", обърна се към тях Радев.
Премиерът посочи, че правителството вече е приело първи стъпки и обмисля и по-радикални мерки по проблема с младежката престъпност.
"Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии", категоричен беше премиерът.
Само ден по-рано той събра министри и представители на институции с отношение към проблема с детската престъпност на заседание, на което бяха обсъдени законодателни и организационни промени, насочени към превенция.
На срещата в МС бяха обсъдени редакции на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който е остарял, тъй като е приеман още през 1958 г. Вероятно предстои с промените да се завишават наказания за престъпленията, извършени от непълнолетни.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Право куме в очи
Анонимен
За 36 години щетите върху подрастващите са непоправими . Сега и да се въвеждат мерки ,ще от пусто в празно. Децата от преди 36 години израснали в ,,демокрацията,, ,които сега са родители няма какво да предложат като възпитания на децата си .
Анонимен
За особено жестоки убийства да се мисли за прилагане на смъртно наказание на извършителите.Всичко друго е вятър работа.
Анонимен
Ама паметника на Альошата в Пловдив се извисява до небето..Защо не е подействал възпиращо? Руските националисти са основните вдъхновители на подобни отрепки.
Анонимен
Партии като пб са подчинени на путин и фашистката му идеология да избива невинни, а нашите лакей ги копират и само разделят обществото, което правят и с това изказване
Анонимен
Радев говори ето за тези като горните двама,те са вече отровени,с помити мозъци,няма оправия в мисленето,всъщност те не мислят,а само следват!
Анонимен
Подкрепят убийци, а говорят за религия
Анонимен
Разрушаването на националната ни наследственост се извършва от психично болни ЕС откачалки и маймуни.
Анонимен
Закъсняла работа но "по -добре късно, от колкото никога",за фашизма тука е спорно,виждаме какви бомби и ракети хвърлят по блоковете на хората,тия които воюваха срещу фашизма!Луда работа!