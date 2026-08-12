Премиерът Румен Радев коментира убийството на Георги Кузев в Пловдив от "ловците на педофили", като посочи, че обществото е било потресено от садизма, с който е извършено, и добави, че МВР и съдът дотук са си свършили работата.

В същото време министър-председателят не скри, че е шокиран от политическата употреба на жестокото престъпление, извършено от младежката група, чиито снимки с нацистки символи и знамена вече бяха публикувани в социалната мрежа.

Радев подчерта, че при подобни трагедии цялото общество се обединява зад жертвите, близките, закона и морала и констатира, че това у нас не е станало.

Той визира дясната опозиция, която се обяви против въвеждането на вероучение в училище и която инициира събарянето на Паметника на съветската армия в София по времето на кабинета "Денков".

"Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религии" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив", заяви Радев.

Без да конкретизира имена на партии и политици, премиерът предупреди представителите на ДБ, ДСБ и ПП, че са вдъхновили нацистките демонстрации от подрастващи с днешна дата, от които сега се възмущават.

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", обърна се към тях Радев.

Премиерът посочи, че правителството вече е приело първи стъпки и обмисля и по-радикални мерки по проблема с младежката престъпност.

"Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии", категоричен беше премиерът.

Само ден по-рано той събра министри и представители на институции с отношение към проблема с детската престъпност на заседание, на което бяха обсъдени законодателни и организационни промени, насочени към превенция.

На срещата в МС бяха обсъдени редакции на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който е остарял, тъй като е приеман още през 1958 г. Вероятно предстои с промените да се завишават наказания за престъпленията, извършени от непълнолетни.

Дир.бг