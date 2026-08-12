Община Шумен обяви обществена поръчка за преоценка на ресурса на минералната вода от находище „Мараш“. Целта е да бъдат актуализирани данните за водоизточника и да се установят реалните възможности за неговото устойчиво използване.
Предвидено е и изготвяне на идеен проект за оборудване на сондажа и количествено-стойностна сметка въз основа на резултатите от обследването. Така общината ще разполага с актуална техническа и хидрогеоложка основа за бъдещото управление и използване на минералния ресурс.
В основата си поръчката обхваща обследване на сондаж Р-2, което включва видеозаснемане на ствола, проверка на техническото му състояние, определяне на водното ниво и ефективната дълбочина, както и оценка на геоложките и хидрогеоложките характеристики. Предвидени са опитни водочерпения, пълен химичен, микробиологичен и радиологичен анализ на водата, като пробите трябва да бъдат взети и изследвани от акредитирани лаборатории.
След проучванията ще бъде изготвен хидрогеоложки доклад и ще се направи преоценка на експлоатационните ресурси на находището.
Към поръчката е включен и анализ на санитарно-охранителната зона и действащия режим на управление и водоползване. Общината иска и предложения за актуализация на зоната, режим на експлоатация и документи за последващи процедури за водовземане.
Предвидено е и изготвяне на идеен проект за оборудване на сондажа и количествено-стойностна сметка въз основа на резултатите от обследването. Така общината ще разполага с актуална техническа и хидрогеоложка основа за бъдещото управление и използване на минералния ресурс.
Сондажът последно бе отворен и изследван през 2024 г. Тогава стана ясно, че той има воден ресурс от 12 литра в секунда, а температурата на минералната вода е 63 градуса, която я прави подходяща за балнеоложки, рекреационни и други цели.
Изграденият през 1976–1977 г. сондаж е публична държавна собственост, който с решение на МОСВ от 2011 г. е предоставен безвъзмездно на Община Шумен за управление и ползване за срок от 25 години.
Обществената поръчка е с прогнозна стойност 26 хил. евро без ДДС от капиталовата програма на Общината.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Избори идват,пак марашката вода е на мода
Анонимен
много е лековита тази вода. много пари се изкарват от нея. ще се строят хотели, ресторанти, летище около нея. преди това някой ще изкара доста парици да я обследва, изследва, измерва. това е най-лековитата вода в шуменски окръг.
Анонимен
САмо обследваме .... КМЕТЕ стига се излага. Няма да си вече кмет. Никой жител на общината не те иска. Изложи се много повече от всички.
Анонимен
Да вземат,да обследват и пътя, защото е като лунен пейзаж
Сакън
Да не съм чул лоша дума за Пинокио🤥!
Той минерална лимонада, SPA курорти, лифт, ски шанци, идейни и безидейни проекти направи, че едно ново обследване ще го спре!
Опааа, "направи" ли казах, грешка!
Обеща да направи!
Анонимен
Тя е обследвана толкова пъти,къде са тия резултати,няма ли документация,сертификати и т.н.,готовото нещо го оставихме да се руши,сега на ново ще хвърляме пари,транспорт няма,път няма,лятото мина,май наистина ще е предизборна дъвка,по горе го казаха - от пусто,в празно.
Анонимен
Защо в града и кварталите няма хоризонтална маркировка, много ли е скъпа тази боя, да пуснат обществена поръчка :)
Минерал Банепръдлев
Гъза с рози накичи, насраното да не личи.
Анонимен
Марашката минерална вода- най обследваната вода в света.