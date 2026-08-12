Община Шумен обяви обществена поръчка за преоценка на ресурса на минералната вода от находище „Мараш“. Целта е да бъдат актуализирани данните за водоизточника и да се установят реалните възможности за неговото устойчиво използване.

Предвидено е и изготвяне на идеен проект за оборудване на сондажа и количествено-стойностна сметка въз основа на резултатите от обследването. Така общината ще разполага с актуална техническа и хидрогеоложка основа за бъдещото управление и използване на минералния ресурс.

В основата си поръчката обхваща обследване на сондаж Р-2, което включва видеозаснемане на ствола, проверка на техническото му състояние, определяне на водното ниво и ефективната дълбочина, както и оценка на геоложките и хидрогеоложките характеристики. Предвидени са опитни водочерпения, пълен химичен, микробиологичен и радиологичен анализ на водата, като пробите трябва да бъдат взети и изследвани от акредитирани лаборатории.

След проучванията ще бъде изготвен хидрогеоложки доклад и ще се направи преоценка на експлоатационните ресурси на находището.

Към поръчката е включен и анализ на санитарно-охранителната зона и действащия режим на управление и водоползване. Общината иска и предложения за актуализация на зоната, режим на експлоатация и документи за последващи процедури за водовземане.

Предвидено е и изготвяне на идеен проект за оборудване на сондажа и количествено-стойностна сметка въз основа на резултатите от обследването. Така общината ще разполага с актуална техническа и хидрогеоложка основа за бъдещото управление и използване на минералния ресурс.

Сондажът последно бе отворен и изследван през 2024 г. Тогава стана ясно, че той има воден ресурс от 12 литра в секунда, а температурата на минералната вода е 63 градуса, която я прави подходяща за балнеоложки, рекреационни и други цели.

Изграденият през 1976–1977 г. сондаж е публична държавна собственост, който с решение на МОСВ от 2011 г. е предоставен безвъзмездно на Община Шумен за управление и ползване за срок от 25 години.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 26 хил. евро без ДДС от капиталовата програма на Общината.

ШУМ.БГ